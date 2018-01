Deze agenda maakt de komst van Donald Trump des te pikanter. De aanjager van ‘America First’ wil namelijk niets weten van globalisering, heeft een broertje dood aan klimaatverdragen, heeft in eigen land te stellen met beschuldigingen van aanranding en mag graag verbaal opboksen tegen de nucleaire dreigementen van de Noord-Koreaanse leider Kin Jong-un. Ook zijn er veel Afrikaanse staatshoofden in Davos en die voelen zich nogal beledigd na Trumps uitspraken over 'shitholes'(achterlijke landen) waarvan hij de emigranten niet wil. Kortom, Donald is nou precies de man die je niét zou verwachten als het gaat om de onderwerpen waar ze zich in Davos druk om maken.



Maar Trump komt dus wel. Volgens ingewijden wil hij zich laten vieren als de grote gangmaker van de Amerikaanse economie die inderdaad op volle toeren draait. Na Bill Clinton is Trump zelfs de eerste president in functie die naar Zwitserland afreist. Typisch ook weer in tegenspraak met eerdere opvattingen want tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen zette Trump zich juist af tegen bankiers en het eliteclubje in Zwitserland waar de door hem gehate Hillary Clinton zo dikke vrienden mee zou zijn. Trumps belangrijkste adviseur – de inmiddels in ongenade gevallen Steve Bannon – hekelde ‘het feestje in Davos’ als geen ander. ,,Mensen zijn het beu de wet gedicteerd te worden door de Davos party”, vond Bannon ervan.