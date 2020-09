Trump tegen advies in naar Kenosha 'om steun te betuigen aan politie’

Psychologe (34) doodgescho­ten door zeventiger die ze wilde aanklagen voor aanranding 15-jarige

30 augustus Frankrijk is in de ban van de moord op een jonge psychologe. De 34-jarige Morgane Nauwelaers werd woensdag neergeschoten in de wachtkamer van haar praktijk in Annecy (Haute-Savoie). De 75-jarige dader vluchtte daarna weg. Volgens lokale media stond de psychologe juist op het punt om de zeventiger aan te geven voor zijn betrokkenheid bij de aanranding van een 15-jarig meisje.