Trump staakt mogelijk subsidie van ruimtestation ISS

The Verge heeft het agentschap om een reactie gevraagd, maar had nog geen reactie binnen op het moment van publicatie.

André Kuipers

Voor de Verenigde Staten is het programma vrij prijzig. Zij steken elk jaar 3 tot 4 miljard dollar (2,4 tot 3,2 miljard euro) in ISS. In totaal hebben de VS omgerekend zo'n 70 miljard euro in het ruimtestation geïnvesteerd.