Trump overweegt blokkade Venezuela

Tot levenslang veroordeel­de Amerikaan blijkt na 21 jaar cel toch onschuldig

1 augustus In de Verenigde Staten is een tot levenslang veroordeelde man vrijgelaten omdat hij bij nader inzien toch onschuldig bleek. De 44-jarige John Miller uit de staat Philadelphia zat in totaal 21 jaar achter tralies. Hij werd in 1998, na een valse verklaring van een getuige, schuldig bevonden aan de brute moord op een parkeerwachter.