Trump overleeft afzettingsproces: vrijgesproken van machtsmisbruik

Dat Trump vrijgesproken zou worden en president mag blijven was duidelijk - geen moment leek het er in de afzettingsprocedure op dat de benodigde twee derde meerderheid gehaald zou worden in de senaat. Partijgenoten van Trump hebben daar de overhand. Als zij al vinden dat de president een fout gemaakt heeft toen hij Oekraïne onder druk zette om zijn potentiële tegenstander in de verkiezingen Joe Biden een hak te zetten, oordelen ze dat het niet ernstig genoeg is om hem te ontslaan. De meesten wilden zelfs geen getuigen horen.

Emotionele Romney

Maar één Republikein brak met de president. In een emotioneel betoog kondigde senator Mitt Romney aan dat hij voor afzetting van de president stemt, omdat Trump het vertrouwen van de Amerikanen enorm geschaad heeft. ,,Een verkiezing beïnvloeden om jezelf in functie te houden is misschien wel de meest grove en destructieve schending van iemands ambtseed die ik me kan voorstellen,” zei Romney. ,,Met mijn stem vertel ik mijn kinderen en hun kinderen dat ik mijn plicht naar mijn beste vermogen heb gedaan.”

Tegenvaller voor Trump

Paria onder Republikeinen

Mitt Romney uit Utah was in 2012 nog de man die het namens de Republikeinen opnam tegen de Democraten, maar hij is door zijn kritische houding tegenover Trump een paria in de partij geworden. Hij was al niet meer welkom op bijeenkomsten als CPAC, waar de conservatieve beweging jaarlijks samenkomt. Trumps zoon Donald junior riep na zijn betoog direct op hem ook uit de partij te zetten.



,,Mitt Romney draait Utah de rug toe,” schreef de top van de Republikeinse partij in een persbericht. ,,Ik ben er zeker van dat ik beledigingen van de president en zijn aanhangers zal horen,” zei Romeny in de senaat. ,,Gelooft ook maar iemand ik dat ik instem met deze gevolgen anders dan vanuit een onontkoombare overtuiging dat mijn eed voor God dat van mij vereist?”



De Democraten in de senaat waren wél eensgezind. Ook de senatoren uit staten waar Trump populair is stemden voor afzetting. Het Witte Huis zei vooraf te rekenen op steun voor de president vanuit beide partijen. Maar ook een twijfelaar, Joe Manchin uit West Virginia, stemde voor afzetting, iets wat het in zijn Trumplievende thuisstaat moeilijk kan maken om herkozen te worden. ,,Ik heb altijd gewild dat deze president, en elke president, zou slagen, maar ik hou van ons land en moet doen wat het beste is voor onze natie,” verklaarde Manchin.