Trump op tour in Arizona: ‘We gaan een comeback maken’

De Trump-show is weer op tour: in Arizona brengt de oud-president van de VS zijn verhalen over gestolen verkiezingen aan de man. En dat zal hij dit jaar geregeld blijven doen.

Met een lange speech in de woestijn trapt Trump het campagne-seizoen in de aanloop naar de Congresverkiezingen in november af. ,,We gaan een comeback maken zoals niemand die ooit gezien heeft,” voorspelt de man die ook steeds nadrukkelijker zinspeelt op een nieuwe presidentscampagne. ,,In 2024 gaan we het Witte Huis terugnemen,” zegt hij in Arizona. Zijn beroemde slogan heeft hij voor de gelegenheid al opgefrist: Make America Great Again, Again. Oftewel: we maken Amerika nóg een keer groots en geweldig, is zijn boodschap.

Alle grootste hits uit zijn eerste campagnes komen terug - harde retoriek over illegale immigratie en aanvallen op de pers, bijvoorbeeld. Maar centraal staan nu zijn verzinsels over ‘valsspelen’ op grote schaal in de presidentsverkiezingen van 2020. Hij verloor toen. Dat hij eigenlijk gewonnen zou hebben is een fabel, tientallen keren ontkracht in rechtbanken en hertellingen.

Audit

Juist Arizona speelt een belangrijke rol in Trumps fantasieën over gestolen verkiezingen. Daar lieten zijn bondgenoten een omvangrijke audit uitvoeren - waaruit bleek dat Biden rechtmatig gewonnen had. Trump verdraait nu het eindrapport en zegt dat er tienduizenden ‘zeer verdachte’ stemmen gevonden zouden zijn. ,,We kunnen hen er niet mee laten wegkomen,” zo waarschuwt hij de fans die komen luisteren.

Sinds hij met grote tegenzin vertrok uit het Witte Huis, hield Trump slechts enkele politieke bijeenkomsten. Maar dit jaar is hij van plan weer veel zichtbaarder te zijn. In de aanloop naar de Congresverkiezingen in november wil Trump twee rallies per maand houden om kandidaten te steunen, deelden zijn adviseurs met journalisten. De tweede van het jaar is later deze maand in Texas.

Trump wil dus een dominante rol blijven spelen in de Republikeinse partij. Die heeft hij nog steeds stevig in zijn greep. De partijgenoten die hem de waarheid vertellen en de verkiezingsuitslag verdedigen krijgen de wind van voren, zodanig dat velen van hen besloten terug te treden. Een ruime meerderheid van de Republikeinse kiezers ziet Biden als onrechtmatige president.

Bestorming

Dat idee leidde vorig jaar in de bestorming van het Capitool, toen een woedende menigte daar binnendrong om het bevestigen van de verkiezingsuitslag tegen te houden. Trump wakkert de woede in zijn eerste campagnespeech van 2022 opnieuw aan. Hij spreekt in Arizona over de verdachten van de aanval op het Capitool als ‘politieke gevangenen’ die in ‘vreselijke’ omstandigheden worden vastgehouden. Niet zijn aanhangers, maar FBI-agenten zouden achter de aanval zitten. Het parlementair onderzoek naar de bestorming is een ‘stalinistisch showproces’.

Daarnaast beklaagt Trump zich over alledaagsere zaken waar veel Amerikanen op dit moment met opgetrokken wenkbrauwen naar kijken: stijgende prijzen, af en toe lege schappen in supermarkten en warenhuizen, tijdelijk gesloten scholen vanwege corona-uitbraken en de wanordelijke terugtrekking uit Afghanistan van afgelopen zomer. Daarover heerst onvrede onder kiezers - iets wat Trump zou kunnen uitbuiten.

Anti-vaccinatieplicht

Hij verklaart zichzelf de ‘anti-vaccinatieplicht-president’. Recent kwam een opmerking over vaccinatie hem nog op boegeroep te staan. Trump bevestigde dat hij zelf de derde oppepprik tegen het coronavirus heeft gekregen en riep zijn achterban op de prikken ook te laten zetten. Juist onder zijn aanhangers heerst veel vaccinatiewantrouwen, maar in Arizona herhaalt hij dat niet.

Trump schetst vooral een inktzwart beeld van de VS onder Biden. Democraten - ‘corrupt’, ‘machtsbelust’ en ‘communisten’, noemt hij ze - vernietigen het land, bast hij. Trump doet voorkomen dat steden, waar meestal Democraten aan de macht zijn, vergeven zijn van criminaliteit - hij stelt zich ‘in bloed gedrenkte straten’ in New York voor. ,,Ons land gaat naar de hel, het is een ramp.”.