Trump ontslaat topfunctionaris nadat deze verkiezingsfraude ontkent

De ambtenaar stond aan het hoofd van het agentschap voor cyberveiligheid en infrastructuurveiligheid van ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Hij was in die hoedanigheid een van de topfunctionarissen die werkten aan de beveiliging van kiesinfrastructuur tegen buitenlandse inmenging en fraude.

Trump kondigde het ontslag van Krebs aan in een reeks tweets. ,,De recente verklaring van Chris Krebs over de veiligheid van de verkiezingen van 2020 was zeer onjuist, aangezien er enorme onregelmatigheden waren en fraude - onder meer dode mensen die stemmen, waarnemers die niet binnenmochten in de stembureaus, ‘storingen’ in de stemmachines die stemmen van Trump veranderden in stemmen voor Biden, late stemmen, enzovoort”, aldus Trump.