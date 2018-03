Trump ontslaat minister en vervangt hem door Witte Huis-arts

Jackson was ook de dokter van Barack Obama en werkte daarvoor bij de marine, onder meer in Irak. De 50-jarige arts kwam dit jaar in het nieuws toen hij een uitgebreide persconferentie gaf over de gezondheid van de Amerikaanse president. Daarin zei Jackson dat Trump kerngezond is maar dat hij wel wat gezonder mag eten, moet afvallen en meer kan bewegen.



Op Twitter bedankt Trump Shulkin voor zijn bewezen diensten voor het land en de veteranen. Volgens medewerkers van het Witte Huis, die anoniem willen blijven, was Shulkin een onzekere factor geworden vanwege aanhoudende geruchten over zijn toekomst. Hij kreeg onder meer kritiek omdat hij tijdens een zakenreis naar Europa zich vooral bezig zou hebben gehouden met toeristische uitstapjes en winkelen.