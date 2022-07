Trump noemt Nederlandse boeren dapper en moedig: ‘Verschrikkelijk wat daar gebeurt’

Mark van den Oever van boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt het fantastisch. ,,Het is wel bijzonder dat aan de andere kant van de oceaan opgemerkt wordt wat hier gaande is. Het is mooi dat hij achter ons gaat staan.” Van den Oever wil nu proberen om in contact te komen met Trump. ,,Om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.”



Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) laat weten dat hij hoopt dat Nederland ‘nuchter genoeg is om zich niet te laten meeslepen in het Trumpiaanse universum van alternatieve feiten’. ,,With friends like these…” reageert hij op de video.



De reden dat Trump überhaupt weet van de boeren in Nederland is omdat alternatief rechtse ‘media’ in de Verenigde Staten en Canada er aandacht aan besteden. Ook was opiniemaakster en ex-Forum voor Democratielid Eva Vlaardingerbroek (25) laatst op de Amerikaanse zender FOX, de favoriete zender van Trump.