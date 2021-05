Trump neemt geen genoegen met standje voor Facebook: ‘De waarheid zal naar buiten komen’

Overval­lers geldtrans­por­ten Zuid-Afri­ka steeds gewelddadi­ger: video geeft bizar inkijkje

1 mei Het is niet het meest relaxte baantje: beveiliger van een geldtransport in Zuid-Afrika. Gewelddadige overvallen zijn daar schering en inslag. Een bizarre video op sociale media geeft een inkijkje in wat de beveiligers van geldwagens tijdens hun werk tegenkomen. ‘Ze gebruiken automatische geweren en zijn niet bang om met de politie te vechten.’