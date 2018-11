Trump: Natuurbranden veroorzaakt door ‘mismanagement' bij bosbeheer

,,Miljarden dollars worden ieder jaar uitgegeven, toch kost het vele mensenlevens, allemaal door vreselijk mismanagement van de bossen. Er moet nu een oplossing komen, of de overheidsbetalingen worden stopgezet'', schrijft hij. ,,Er is geen andere oorzaak voor deze enorme, dodelijke en kostbare branden in Californië dan dat het bosbeheer zo slecht is.‘’ Bij de branden in Paradise, zo'n 145 kilometer ten noorden van Sacramento, kwamen negen mensen om het leven en zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Meer dan 6700 huizen en bedrijven zijn verwoest door het vuur. Bij de bestrijding zijn drie brandweermensen gewond geraakt, meldden overheidsmedewerkers.

Duizenden op de vlucht

Er worden nog zeker 35 personen vermist, laat de sheriff weten. Het vuur, dat donderdag uitbrak aan de rand van het Plumas National Park, trok zo snel over Paradise heen dat veel mensen hun auto's moesten verlaten en voor hun leven moesten rennen door de hoofdstraat van het bergstadje. Onder de achtergelaten voertuigen was ook een schoolbus. Bij zonsondergang vrijdag was slechts vijf procent van de bosbranden geblust.



Ook in het zuidelijk gelegen Malibu in Californië hebben duizenden mensen hun huizen moeten verlaten. Sommigen zochten een veilig heenkomen op de stranden. Er is geen nieuws over slachtoffers. ,,Het vuur woedt nu ongecontroleerd en trekt naar de dichtbevolkte delen van Malibu", liet het stadsbestuur weten. ,,Alle bewoners moeten onmiddellijk vertrekken."



Onder de getroffenen zijn wereldsterren als Barbra Streisand, Cher en Lady Gaga. De laatste zangeres vreest dat haar huis in vlammen op gaat. ,,Alles wat we kunnen doen is samen en voor elkaar bidden'', schrijft ze op Twitter. Lady Gaga bedankt de brandweer en andere hulpdiensten.