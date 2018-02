Trump na schietpartij Florida: 'Er moet verandering komen op scholen'

In zijn speech sprak Trump van een natie in rouw. Hij noemde de schietpartij een aanval vol geweld, haat en kwaad. Hij heeft aangegeven dat er echt actie moet komen om de veiligheid in scholen beter te kunnen garanderen. Hij specificeerde nog niet welke acties dit precies zullen zijn. In zijn speech benadrukte hij voornamelijk de verbintenis die Amerikanen nu moeten voelen: ,,Geen kind in dit land zou alleen of bang moeten zijn." Trump heeft aangegeven dat hij de school in Parkland gaat bezoeken. Het omstreden wapenbeleid van de Verenigde Staten werd in de verklaring niet genoemd.