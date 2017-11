'Trump maakt van Amerikanen grotere klimaatactivisten'

De klimaatconferentie in Bonn zit er na twee weken onderhandelen op. Faiza Oulahsen, campagneleider klimaat & energie van Greenpeace Nederland was aanwezig op de top en blikt terug.

195 landen hebben vanochtend vroeg min of meer hun steun bevestigd aan het baanbrekende klimaatakkoord van Parijs in 2015. Aan discussies en meningsverschillen ontbrak het echter niet. Die gingen vooral over de geldstromen van de geïndustrialiseerde landen richting ontwikkelingslanden om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. Er moet daarbij nog veel worden gewerkt aan een 'routekaart ' (vastleggen van spelregels en uitwerken van beloften, redactie) voor de ambities van de klimaatovereenkomst van Parijs. Veel is feitelijk doorgeschoven naar de volgende top, volgend jaar in Polen.

“De moed en het enthousiasme ontbraken”, vatte Sweelin Heus, de directrice van Greenpeace Duitsland het resultaat samen. Haar Nederlandse collega Faiza Oulahsen, campagneleider klimaat & energie van Greenpeace Nederland herkent dat wel, maar is toch wat optimistischer laat ze weten vanuit de trein onderweg naar huis.

Met wat voor gevoel rijd je naar huis?

"Ik ben moe en niet geheel tevreden. Voor mij gaat het heel erg afhangen van de top in Polen, volgend jaar. Dit was duidelijk een tussentop. Voorbereiden voor Polen. De beloften van Parijs moeten nu worden uitgewerkt. Hoe ga je die meetbaar maken en hoe houd je elkaar aan de afspraken. Op dit moment zitten we op eenderde van wat er nodig is om onder een stijging van anderhalve graad te blijven."

Volledig scherm Faiza Oulahsen © Julie Hrudova

Wat stemt je positief?

"Het goede nieuws was dat het werk om temperatuurstijging tegen te gaan doorgaat. Ook zonder de Verenigde Staten. De angst was dat de meer conservatieve en fossiele landen nu hun kont tegen de krib zouden gooien en vooruitgang zouden gaan remmen. Dat is niet gebeurd. Maar de bezieling mistte wel een beetje. Daarentegen is er niet zoveel vooruitgaan geboekt over de hulp van rijke aan arme landen met het ontwikkelen duurzame energie. Daar hadden we wat meer mogen zien."

Er waren in Bonn twee Amerika’s aanwezig: de kolenlobby van Trump en veel tegenstanders van zijn klimaatbeleid. Aan de ene kant Trump, aan de andere Arnold Schwarzenegger. Hoe was dat?

“Er is heel veel respons gekomen uit Verenigde Staten. Staten en bedrijven hadden een eigen paviljoen en daar waren elke dag bijeenkomsten waarop burgemeesters van grote steden en gouverneurs hun klimaatplannen presenteerden. Microsoft heeft daar toezeggingen gedaan. Ze lieten zien hoe ze het beleid min of meer hebben overgenomen van Donald Trump en de federale regering. Wat niet goed viel was dat Trump een delegatie stuurde die lobbyde voor kolen- en kernenergie. Dat liep best wel uit de hand. Op het einde zag ik een vertegenwoordiger van een kolenbedrijf in tranen weglopen. Die had niet verwacht dat er zoveel verzet zou zijn.”

Veel mensen liepen ook uit protest weg uit de zaal toen de Amerikaanse kolenlobby het woord kreeg.

“Klopt. De sfeer was gespannen maar ze hebben hun woord mogen doen. Het stoorde veel mensen dat Trump de conferentie wilde misbruiken om een nummertje op te voeren voor zijn kiezers thuis. Op een persconferentie werd de Trumplobby geconfronteerd met boze Chinese journalisten omdat Trump had gezegd dat klimaatopwarming nep was, bedacht door China.”

Merk je gene bij Amerikaanse klimaatwetenschappers?

“Ja, maar tegelijk ook een recalcitrante rebellie. Ze vinden Trump niet representatief als het gaat over hoe de meeste Amerikanen over het klimaat denken. Ik zou hem bijna willen bedanken: Trump heeft van al deze mensen nog grotere klimaatactivisten gemaakt. Onze minister Wiebes heeft trouwens ook een eerste mooie stap gemaakt door de doelen tegen de uitstoot van broeikassen op te hogen.”

Volledig scherm Kolenindustrie in Silezië. © AP

De volgende top is dus in Polen in Silezië, midden in mijnwerkersland. Polen heeft al duidelijk gemaakt dat ze hechten aan kolenindustrie.