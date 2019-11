Trump ligt fors achter op Democraten in peiling

Piloot maakt tijdens vlucht foto van passagier in cockpit en wordt levenslang verbannen

11:33 Een piloot van de Chinese luchtvaartmaatschappij Air Guilin is voor de rest van zijn leven zijn baan kwijt nadat hij tijdens een vlucht een passagier in de cockpit liet en een foto van haar maakte. Dat gebeurde in januari al, maar afgelopen weekend ging de foto pas viraal nadat de vrouw in kwestie de foto online had gezet.