Trump: legeroefening geschrapt om hoge kosten

Nieuw ‘agressief’ onderzoek naar Trump gestart

4 maart De juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden is begonnen met het langverwachte onderzoek naar de handelwijze van president Donald Trump in de aanloop naar en tijdens zijn verblijf in het Witte Huis. Dat heeft de nieuwssite Politico vandaag bekendgemaakt. Tijdens het onderzoek wordt gekeken of Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang, corruptie en machtsmisbruik.