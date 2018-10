Trump krijgt zijn zin: Kavanaugh treedt toe tot Hooggerechtshof

President Donald Trump en zijn Republikeinen juichen, Democraten en vrouwenactivisten zijn in mineur: Brett Kavanaugh (53) wordt de nieuwe rechter voor het leven in het Amerikaans Hooggerechtshof.

De Senaat, waarin de Republikeinen met 51 zetels van de 100 een nipte meerderheid hebben, stemde vanavond uiteindelijk toch in een formele zitting voor de benoeming van Kavanaugh. Daarmee kwam een einde aan een van de felste gevechten ooit in het parlement om de benoeming van een rechter voor het Hooggerechtshof. De laatste keer dat het er zo om spande was in 1881, bij de voordracht van Stanley Matthews.

Met de benoeming van Brett Kavanaugh in het Hooggerechtshof krijgen de conservatieven de overhand en kan Donald Trump mogelijk een stempel drukken op belangrijke beleidsterreinen.

Conservatief

De strijd was bovendien extra vinnig omdat de conservatieven met de intrede van Kavanaugh na lange tijd weer een meerderheid hebben in het Hooggerechtshof. Kavanaugh vervangt de liberale rechter Anthony Kennedy die in beladen dossiers als abortus, homohuwelijk en campagnefinanciering vaak een beslissende stem had. De Democraten en liberale Amerikanen zijn met Kavanaughs benoeming bang dat Donald Trump middels het Hooggerechtshof voor lange tijd zijn stempel zal blijven drukken op belangrijke beleidsterreinen. Als de nieuwe rechter gezond blijft kan hij nog tientallen jaren een hoofdrol spelen.

Republikeins senator Susan Collins twijfelde tot ergernis van haar partijgenoten lange tijd over de kandidatuur van Brett Kavanaugh maar ging er uiteindelijk toch mee akkoord.

Twijfels

Tot vrijdagnacht was onduidelijk of de gedroomde kandidaat van president Trump de stemming zou overleven. Maar op het laatste moment besloten twee Republikeinse senatoren die twijfels hadden over Kavanaughs staat van dienst – hij werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jaren 80 – bij een procedurestemming toch akkoord te gaan. Een derde Republikeinse senator bleef bij haar nee-stem maar die werd ‘gecompenseerd’ door een ja-stem van een Democratische collega. ,,Ik heb mijn bedenkingen gezien de serieuze beschuldigingen maar ik blijf ervan overtuigd dat Kavanaugh een geschikte kandidaat is en zich zal houden aan de Grondwet’’, aldus Joe Manchin.

Opsteker

Donald Trump, die Kavanaugh in juli verkoos tot de nieuwe rechter van het Hooggerechtshof, kan zijn geluk niet op. ‘Grote dag voor Amerika’, aldus éen van zijn tweets. Ook Republikeinse leiders zijn in hun nopjes. Deze opsteker kunnen zij prima gebruiken in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand waarbij hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat op het spel staat. Mocht die verloren gaan dan moet president Trump de komende jaren opboksen tegen een vijandig parlement.

Vrouwen lopen in New York te hoop tegen de voordracht van Brett Kavanaugh.

FBI

De campagne rond de verkiezingen zal met eenzelfde felheid worden gevoerd als die rond de benoeming van Brett Kavanaugh. Nog nooit is de kandidatuur van een lid van het Hooggerechtshof zo omstreden geweest. Bij de keuze van de senatoren speelde uiteindelijk ook de uitkomst van een onderzoek van de FBI, de federale recherche, een grote rol. Daartoe was besloten nadat Christine Blasey Ford met een moedig, beladen optreden in een hoorzitting een boekje open had gedaan over Kavanaughs grensoverschrijdende seksuele gedrag in de jaren 80. Volgens Ford had hij haar in 1982 op een studentenfeest dronken gevoerd en geprobeerd haar te verkrachten. Twee andere vrouwen kwamen met soortgelijke verklaringen maar zij wilden niet in de openbaarheid treden.

'Onwaardig'

Het FBI-rapport was voor de Republikeinen geen reden om Kavanaugh te laten vallen omdat ‘er geen getuigen konden worden opgevoerd die de lezing van Ford konden bevestigen’. Zij blijven geloven in de rechter die alle aantijgingen ook met klem heeft ontkend. De manier waarop hij zich vorige week verdedigde tijdens een hoorzitting was echter voor zijn tegenstanders een extra bewijs dat Kavanaugh ongeschikt is als rechter. Hij toonde zich soms zeer emotioneel, sprak met stemverheffing. Een rechter onwaardig, aldus veel Democraten.

Op de trappen van het Capitool arersteert de politie betogers die te hoop lopen tegen de benoeming van Brett Kavanaugh.

