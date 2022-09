Tijdens de huiszoeking op 8 augustus in het landgoed in Florida troffen agenten van de FBI informatie aan die zij daar volgens Trump zelf zouden hebben neergelegd. De oud-president en zijn advocaten herhaalden die bewering de afgelopen weken meerdere malen, zonder daar bewijzen voor te geven.

Onderzoek mag verder

Het strafrechtelijk onderzoek gaat onder meer over de vraag of er vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen. Beide vergrijpen zijn strafbaar. Volgens Trump heeft hij er tijdens zijn presidentschap voor gezorgd dat de documenten waar het over gaat niet meer geheim zijn, maar volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor gevonden.