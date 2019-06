Trump krijgt nieuwe ‘vriendschapsboom’ van Macron

Op sociale media regende het berichten dat het gesneefde boompje symbool staat voor de moeizame relatie tussen de beide staatshoofden, maar Macron wuifde die commentaren dinsdag weg. ,,Het is geen tragedie. Je moet geen symbolen zien als die er niet zijn. Het symbool was dat we dat boompje samen plantten.”

De twee presidenten plantten het boompje in april 2018 in de tuin van het Witte Huis, als teken van vriendschap tussen de twee landen. Sinds het planten van de boom is die vriendschap bekoeld en symbolisch of niet: de boom is dood gegaan. Kort na de plantceremonie moest het alweer de grond uit, omdat het in quarantaine moest. Dat blijkt de jonge eik niet te hebben overleefd.