Trump kraakt ex-medewerkster Witte Huis af: ze is een domme loser

Omarosa Manigault Newman is iemand die nooit iets heeft bereikt en dat ook nooit zal kunnen, zegt Trump. ,,Ze is kwaadaardig, maar ook dom.''

Manigault Newman werkte in het Witte Huis, maar is volgens Trump opzijgezet, nadat stafchef John Kelly had geklaagd dat ze alleen maar voor problemen zorgde en 'een loser' was. Ze was volgens Trump onvriendelijk in de omgang en miste afspraken voor haar werk.