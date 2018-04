Trump kondigt raketaanvallen in Syrië aan, explosies gehoord in Damascus

Eerste ploeg VN-onderzoekers aangekomen in Syrië

13 april Een eerste ploeg onderzoekers van de Verenigde Naties is vandaag in Syrië aangekomen om te kijken of er afgelopen weekend een aanval met gif is geweest. Dat zei VN-chef António Guterres vanmiddag, toevoegend dat een tweede ploeg snel in Damascus wordt verwacht.