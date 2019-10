'Trump komt met verklaring over dood al-Baghdadi’

‘Kalief Ibrahim’

De terreurleider verscheen in 2014 voor het laatst in het openbaar, toen hij in Mosul het kalifaat uitriep. Drie jaar later circuleerden hardnekkige geruchten over zijn dood. De terroristenleider is meerdere keren doodverklaard, onder meer door Rusland en Iran. Afgelopen april dook hij voor het eerst in vijf jaar weer op in een video.

Over Baghdadi, die zichzelf 'Kalief Ibrahim' noemde, is weinig bekend. De echte naam van de gevreesde terroristenleider is Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri. Hij groeide op in Samarra, ten noorden van Bagdad, en is in 1971 geboren.