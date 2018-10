Trump: klimaatverandering toch geen hoax, maar verandert vanzelf weer terug

President Donald Trump is in het Amerikaanse tv-programma '60 minutes' teruggekomen op zijn eerdere bewering dat de klimaatverandering een hoax is. Tegelijkertijd zegt hij dat het nog steeds onduidelijk is of de mensheid er iets mee te maken heeft en denkt hij dat het vanzelf weer een keer 'terug zal veranderen'.

In het interview met CBS dat zondagavond werd uitgezonden, zei Trump verder dat hij de Verenigde Staten niet wil benadelen bij zijn mening over de klimaatverandering. ,,Ik wil er dit over zeggen: ik wil er geen triljoenen en triljoenen dollars aan uitgeven en er geen miljoenen en miljoenen banen door verliezen."

,,Ik denk wel dat er iets aan het gebeuren is, er verandert iets en het zal ook wel weer terug veranderen", zei hij. ,,Ik denk niet dat het een hoax is, ik denk dat er waarschijnlijk een verschil is, maar ik weet niet of dat door mensen in gang is gezet.''

Chinese connectie

In 2012 noemde Trump de klimaatverandering nog een hoax, toen hij een tweet de wereld in stuurde met de opmerking dat het broeikaseffect was gecreëerd door en voor de Chinezen om de Amerikaanse industrie dwars te zitten. Later zei hij dat hij een grap had gemaakt over de Chinese connectie, maar in de daaropvolgende jaren bleef hij het opwarmen van de aarde een hoax noemen.

Trump, die maandag naar de door orkaan Michael getroffen gebieden in Georgië en Florida zal afreizen, uitte in het programma ook zijn twijfels over de bevindingen van wetenschappers die het veranderende klimaat verbinden aan de steeds krachtiger wordende orkanen.