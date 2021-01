‘Trump kiest advocaat voor afzettingsproces’

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft advocaat Butch Bowers ingehuurd om hem te verdedigen bij het aanstaande afzettingsproces in de Senaat. Dat verklaarde senator Lindsey Graham (RS.C.) nadat een aantal van Trumps gebruikelijke advocaten hadden bedankt voor de klus, melden The New York Times en Punchbowl News.

Bowers heeft nog niet gereageerd. De advocaat uit South Carolina stond al meerdere Republikeinse gouverneurs van de staat bij en werkte dus al onder een Republikeinse president. Het is niet zijn eerste impeachment-zaak, meldt een in afzettingsprocedures gespecialiseerde advocaat uit New Orleans op Twitter. ‘Butch Bowers en ik werkten samen in de afzettingsprocedure tegen gouverneur Mark Sanford van South Carolina (Het Huis stemde om niet af te zetten)’, schrijft Ross Garber.

Bowers stond de voormalige gouverneur bij in een ethisch onderzoek en een afzettingsprocedure die volgde op een beschuldiging van gesjoemel met staatsgelden en zijn bekentenis stiekem het land te hebben verlaten voor een buitenechtelijke affaire in Argentinië. Dat meldt de lokale krant The State. Volgens de krant stond Bowers de drie meest recente gouverneurs van South Carolina op verschillende vlakken bij. Hij werkte ook voor de huidige gouverneur Henry McMaster en de voormalige gouverneur Nikki Haley (Trump’s ambassadeur bij de Verenigde Naties) toen die te maken kregen met ethische onderzoeken.

Presidentieel pensioen

Butch Bowers moet voorkomen dat Trump formeel nog wordt afgezet na zijn tijd als president. Trump is de eerste in de Amerikaanse geschiedenis tegen wie een tweede afzettingsprocedure is gestart. Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben hem aangeklaagd vanwege het oproepen tot bestormen van het Capitool. Het proces heeft niet alleen ceremoniële waarde. Trump kan zijn presidentiële pensioen kwijtraken als hij wordt veroordeeld. Ook zou hij dan nooit meer een publieke functie mogen bekleden.

Het is nog niet bekend wanneer het proces in de Senaat begint. Dat zou volgende week al kunnen gebeuren, maar is afhankelijk van het tijdstip waarop de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, de aanklacht officieel naar de Senaat brengt. Of Trump echt wordt afgezet is nog maar de vraag. Daar moeten 67 senatoren voor stemmen. Dat betekent dat er 17 Republikeinen moeten worden overtuigd.

Voorbereidingstijd

De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell wil dat Trump twee weken de tijd krijgt om zich voor te bereiden op een afzettingsproces. Volgens het medium Politico zei McConnell dat donderdag tegen partijgenoten. McConnell steunde Trump nog tijdens het eerste afzettingsproces, maar hij heeft nu al gezegd dat hij vindt dat Trump aanzette tot geweld en rellen. Of hij voor een afzetting gaat stemmen, is niet bekend.

De Republikeinse senator Mike Braun zegt dat het proces in het midden van februari gaat beginnen. Volgens Democraten zou het volgende week al van start kunnen gaan.

