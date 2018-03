'Trump jaagt op iedereen, hij leeft van chaos'

Ze is monter. Haar lach klatert door de vergaderruimte in hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Niets herinnert aan haar diepe val in het zwarte gat toen niet zij maar Donald Trump op 8 november 2016 de Amerikaanse presidentsverkiezingen won. Hillary Clinton(70) is weer strijdbaar, heeft afgerekend met dat drama. In het boek What Happened en na lange wandelingen en gesprekken met vooral haar man, Bill Clinton ('mijn beste vriend en grootste fan').



,,Persoonlijk gaat het prima met me. Ik voel me goed. Mijn familie is gezond. Ik heb twee prachtige kleinkinderen, Charlotte en Aidan'', zegt Hillary Clinton, gekleed in een kleurig jasje. ,,Ik heb ook een uitdagend, interessant bestaan.'' Haar lezing over internationale vooruitzichten, net uitgesproken voor een select publiek, is daar een bewijs van.



Leidraad

In het jaar 2 na De Klap is Hillary Clinton strijdbaar. De sleutelwoorden 'Ga door' en 'Laat niet los' zijn haar leidraad.



,,Daar heb ik alle reden toe. Als Amerikaan maak ik me zorgen over wat er in mijn eigen land gebeurt. Kijk, als niet Trump maar een andere Republikein me had verslagen, dan was dat ook een schok voor me geweest. Maar dan zou ik me niet zo druk maken als nu. In het Witte Huis zit een president die mensen tegen elkaar opzet en bewust onze instituties vernietigt. Dat is zeer verontrustend en verdient tegengas.''