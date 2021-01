Trump in video: ‘De verkiezingen zijn gestolen, maar ga naar huis...’ Twitter waarschuwt voor geweld

,,Maar we kunnen niet ‘die mensen’ in de kaart spelen. Iedereen weet dat de verkiezingen gestolen zijn. Vooral ‘de andere kant’ weet dat. Maar we moeten vrede hebben, we moeten law and order hebben, we moeten respect hebben voor de mensen van law and order. We willen niet dat iemand gewond raakt. Het is een zware tijd, we hebben nog nooit zo'n tijd meegemaakt, waarin zoiets kon gebeuren, waarin zoiets (doelend op de verkiezingen, red) van ons afgepakt kon worden, van mij, van jullie, van ons land. Maar we moeten vrede hebben. Dus ga naar huis. We houden van jullie, jullie zijn bijzonder. Ik weet hoe je je voelt. Maar ga naar huis.”