Trump in Japan aangekomen voor 12-daagse reis door Azië

Trump doet in Azië vijf landen aan en zal onder meer met de leiders van Japan, China en Zuid-Korea spreken. Ook hoopt hij in Vietnam de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een top van het Aziatisch-Pacifisch economisch samenwerkingsverband APEC.

Het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens zijn reis zal de kwestie Noord-Korea zijn. Trump is voorstander van een harde aanpak van het regime in Pyongyang, terwijl China de situatie vooral niet wil laten escaleren. ,,Het is een groot probleem voor ons land en voor de wereld. En we willen het oplossen", zei Trump tegen journalisten aan boord van Air Force One.