Trump houdt persconferentie, exact één jaar na bestorming Capitool

Ontvoerde missiona­ris­sen Haïti niet vrijgela­ten, maar zelf ontsnapt uit zwaarbe­waakt bendehuis

De twaalf Noord-Amerikaanse missionarissen die nog in Haïti gevangen werden gehouden zijn niet vrijgelaten door hun kidnappers maar zelf ontsnapt uit het bendehuis van Mazowo 400. Dat vertelt de Amerikaanse kerk waar ze zich bij aangesloten hebben. In oktober werd de groep ontvoerd door een bende die 1 miljoen dollar per persoon vroeg in ruil voor vrijheid.

16:15