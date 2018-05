Trump hoeft de Nobelprijs niet: 'Ik wil een andere prijs'

Paniek na geweer­schot in Brussels station

20:55 Na het horen van een knal is woensdagmiddag paniek uitgebroken in het Zuidstation van Brussel. Tientallen mensen renden rond 17.00 uur naar buiten. Getuigen meldden op sociale media dat er een of meer personen zouden zijn gezien met wapens, maar die zijn niet gevonden. Het Brusselse parket meldde later dat een kogelhuls is gevonden