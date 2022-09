Trump heeft wat uit te leggen: ‘Geheim stuk over nucleaire defensie ander land bij hem thuis gevonden’

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft wat uit te leggen. Weken van ontkenning en afleiding ten spijt blijken er op zijn golfclub Mar-a-Lago documenten te zijn aangetroffen die zo geheim zijn dat alleen een president en enkele leden van zijn kabinet ze kunnen inzien. Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post, die zich beroept op meerdere anonieme bronnen, had Trump een extreem geheim document mee naar huis genomen over de verdediging van een buitenlandse macht. Inclusief supergeheime informatie over de nucleaire defensie van dat land. Om welk land het gaat, wordt niet gemeld, maar de lijst van kernmachten is niet zo lang. Behalve de drie grootmachten VS, China en Rusland kunnen dat zijn Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Pakistan, Noord-Korea en waarschijnlijk Israël. Het spraakmakende document werd vorige maand door FBI-agenten gevonden tijdens een huiszoeking in Trumps residentie op Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida.