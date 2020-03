Trump heeft twee met corona besmette mensen ontmoet

Verontrus­te topdokters slaan alarm: 'Alle landen moeten in totale lockdown, er is géén tijd meer!’

6:45 Als Europa niet op korte termijn een voorbeeld neemt aan landen als China of Zuid-Korea, dan is de chaos die het coronavirus zal ontketenen niet langer te overzien. Daarvoor waarschuwen gerenommeerde doktoren vandaag in een open brief aan collega’s uit andere landen. ,,Tijd is onze gemeenschappelijke vijand, omdat het virus zich razendsnel verspreidt en erg dodelijk is.”