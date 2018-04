Trump heeft Nederland geen steun gevraagd voor aanval in Syrië

Volgens Bente Becker (VVD) mag het gebruik van chemische wapens niet straffeloos gebeuren. ,,Het overtreden van deze morele ondergrens mag niet ongestraft blijven." Zij vindt dat in de Veiligheidsraad geen veto meer mag worden gebruikt als het om resoluties over chemische wapens gaat.



Thierry Baudet (FVD) was de enige die de kant van het Syrische regime koos. ,,Assad moet winnen'', zei hij. Dat is volgens hem de enige manier om stabiliteit en orde in de regio te brengen. Hij twijfelt ook of Assad gifgas heeft ingezet in Douma. Die heeft daar geen belang bij, meent Baudet.



De Britse premier Theresa May, die samen met Frankrijk in overleg is met Amerika over een eventuele aanval op Syrië, zei vanmiddag ook dat Syrië achter de aanval zit. Ook zij benadrukte dat zulk geweld niet ongestraft mag blijven. Het is niet duidelijk of Britse troepen zouden helpen bij een aanval. Het Britse parlement is tot volgende week met reces, maar de premier heeft geen toestemming nodig om tot militaire actie over te gaan. Meestal vraagt een premier daar overigens wel naar.