Trump heeft corona: komende week wordt cruciaal voor de president

De president is besmet met het coronavirus, maar dat is eigenlijk het enige dat we weten. En dat hij het waarschijnlijk heeft gekregen via Hope Hicks, degene die van al zijn adviseurs het dichtst bij hem staat. Volgens zijn arts vertoont hij op dit moment geen symptomen, maar dat kan natuurlijk nog veranderen. Binnen nu en twee weken wordt duidelijk of het overwaait of dat hij ziek is. Volgens experts is het met name de komende week die cruciaal is.