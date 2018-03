Trump gelooft niet dat Stormy Daniels is bedreigd

In het gisteren uitgezonden interview vertelde de pornoactrice over de seksuele ontmoeting die zij met Trump in 2006 op een golfresort zou hebben gehad. Volgens Daniels heeft ze in 2016 een geheimhoudingsverklaring over haar nacht met Trump getekend. Daarvoor ontving zij 130.000 dollar, aldus de actrice.



Volgens Daniels was ze in 2011 op een parkeerterrein in Las Vegas bedreigd door een onbekende man die haar vroeg Trump met rust te laten. Daniels werd toen vergezeld door haar dochter. ,,Dat is een mooi klein meisje'', zou de man hebben gezegd. ,,Zou het niet jammer zijn als haar moeder iets overkomt.''



Daniels deed geen aangifte, naar eigen zeggen uit angst. ,,Ik herinner me dat ik daarna naar fitness ging. Mijn handen trilden zo erg, dat ik bang was dat ik haar zou laten vallen.”



Trump ontkende eerder al dat hij een affaire heeft gehad met Stormy Daniels.