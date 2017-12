Trump: Geldkraan dicht voor landen die zich tegen Jeruzalem-besluit keren

De VN stemt morgen, tijdens een zeldzame spoedvergadering, over een resolutie die Trumps controversiële besluit veroordeelt en lidstaten oproept hun ambassades niet uit Tel Aviv weg te halen. De bijzondere zitting wordt gehouden op verzoek van Arabische en moslimlanden



De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki R. Haley liet in een brief aan de Veiligheidsraad weten dat Amerika in de gaten houdt wie voor de resolutie stemmen. ,,Al die landen nemen ons geld aan en stemmen dan tegen ons in de raad of de algemene vergadering’’, reageerde Trump.

'Het maakt ons niets uit'

,,Ze nemen honderden miljoenen dollars, zelfs miljarden dollars, aan en keren zich dan tegen ons. Mooi, we houden hun stemmen in de gaten. Laat ze maar tegen ons stemmen, dat bespaart ons heel veel. Het maakt ons niets uit’’, vervolgde de president aangebrand. ,,De mensen die hier leven, onze geweldige inwoners die houden van dit land, zijn het zat dat er misbruik van ons wordt gemaakt en we zullen ons niet langer laten gebruiken.’’



De New York Times vraagt zich af hoe Trump zijn dreigement gestand kan doen, omdat het ook betekent dat een aantal strategische bondgenoten zonder financiële steun komen te zitten. De VS heeft tussen 1948 en 2016 alleen Egypte al met zo’n 77 miljard dollar gesteund, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse congres.

Arabische Liga