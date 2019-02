Trump: geen haast om nucleair akkoord te sluiten

Ook Kim, die voor het eerst directe vragen van buitenlandse journalisten beantwoordde, liet weten ,,zijn best te doen om een goede uitkomst te bereiken". Het is volgens de Noord-Koreaanse leider nog te vroeg om te spreken over een akkoord, ,,maar ik ben niet pessimistisch", antwoordde hij op een vraag van een journalist. Het was volgens diverse media de eerste keer dan Kim een vraag van een buitenlandse journalist rechtstreeks beantwoordde. ,,We hebben veel inspanningen verricht. Het wordt tijd om dat te laten zien.”