Trump geeft Noord-Syrië aan Turkije weg, wat houdt dat in?

vier vragenDe relatieve rust in Noord-Syrië lijkt om te slaan in nieuw oorlogsgeweld. Enkele uren na een telefoontje tussen de Amerikaanse president Trump en de Turkse president Erdogan begonnen Amerikaanse troepen zich vanochtend terug te trekken uit het gebied. Het maakt de weg vrij voor een Turkse aanval op de Koerden. En het werpt nieuwe vragen op over de toekomst van de duizenden (Europese) gevangen van Islamitische Staat die er in kampen en cellen zitten.

1) Hoe was de situatie vóór het telefoontje tussen Trump en Erdogan?

Noord-Syrië is officieel onderdeel van Syrië, maar in de praktijk maken de Koerden er de dienst uit. Zij verjoegen er de afgelopen jaren terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), met hulp van de VS en andere westerse landen.



Daarbij sneuvelden duizenden Koerdische strijders van de Syrian Democratic Forces (SDF). De Koerden zijn ook de baas in de detentiekampen en gevangenissen waar tienduizenden lokale en Europese IS-jihadisten vastzitten.



De Amerikanen hebben een aantal militaire posten in het gebied en zouden met nog zo'n 150 militairen aanwezig zijn. Ze helpen bij het onderdrukken van IS, dat nog steeds actief is in het gebied, en vormden een buffer tussen de Koerden en het Turkse leger.



De Turken zien de Koerdische YPG als de vijand. Ze zouden een verlengstuk zijn van de PKK, de Koerdische partij in Turkije, die door de Turken als terroristisch wordt gezien. De VS en Turkije patrouilleerden samen in het grensgebied, de Koerden hadden er (op verzoek van de VS en Turkije) hun zware wapens weggehaald.

2) Wat is er nu veranderd?

De Amerikaanse buffer verdwijnt, zo meldde het Witte Huis afgelopen nacht in een persbericht. Volgens lokale journalisten waren de Amerikanen vanochtend al bezig zich terug te trekken van zeker twee militaire posten in het gebied. Het maakt de weg vrij voor een Turkse inval in het gebied. Een plan daarvoor was door president Erdogan al aangekondigd: hij wil geen Koerdische strijdgroepen meer direct aan de Turks-Syrische grens hebben. Wanneer de aanval komt, is niet zeker, maar het zou niet lang meer duren. Vorig jaar viel het Turkse leger al binnen in noordwest-Syrië, bij de stad Afrin.



De Koerden, die zij aan zij met de Amerikanen tegen IS vochten, voelen zich in de steek gelaten. ,,Amerika heeft zich niet aan haar verantwoordelijkheden gehouden", zei het SDF, de koepel waar de YPG-militie onder valt, in een reactie. Ze stelde ook: ,,We zullen ons land tegen elke prijs verdedigen.” Het lijkt daarmee uit te lopen op een confrontatie tussen de Koerden en Turken en daarmee op nieuw bloedvergieten.

Quote Turkije heeft niet de wil een kamp met duizenden IS’ers te managen. Terwijl juist in die kampen het gevaar schuilt voor een wederop­stan­ding van IS Brett McGurk

3) Wat gebeurt er nu met de IS-gevangen in het gebied?

In een statement stelt het Witte Huis dat ‘Turkije nu verantwoordelijk zal zijn voor alle IS-strijders die de afgelopen twee jaar in het gebied gevangen zijn genomen'. Die opmerking schept verwarring. Amerika kan de gevangen niet zomaar overdragen aan Turkije, omdat de IS’ers in kampen (vrouwen en kinderen) en cellen (de mannen) zitten die door de Koerden worden beheerd. Het zijn er ook heel veel, alleen al in het Al-Hol-kamp wonen 70.000 IS-vrouwen en -kinderen. De meeste uit Irak en Syrië zelf, maar ook duizenden uit Europa. De VS stelt dat ‘Amerika aan Europese landen heeft gevraagd hun strijders terug te nemen, maar dat hebben ze geweigerd’.



De Koerden zeggen al twee jaar dat ze van de IS’er af willen. De vraag is wat Turkije, als het inderdaad de macht overneemt in het gebied, met de jihadisten zal doen. Nederland heeft tot nu toe altijd gesteld Syriëgangers pas terug te willen nemen als ze zich melden bij een Nederlandse ambassade in Turkije of Irak. Zelf ophalen in Syrië zou te gevaarlijk zijn. Turkije zou die IS’ers straks weleens als middel kunnen gebruiken om Europa onder druk te zetten in andere lastige diplomatieke dossiers.

4) Hoe zijn de reacties op de beslissing van Trump?