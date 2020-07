Trump gaat weer grote verkiezingsbijeenkomst houden

Update Twee verdachten vast na moord op Tsjetsjeen­se dissident in Oostenrijk

5 juli Een 43-jarige Russische asielzoeker is gisteravond doodgeschoten in Oostenrijk. Dat gebeurde bij een winkelcentrum in de buurt van Wenen. Er zijn twee verdachten aangehouden. Ze komen net als het slachtoffer uit Tsjetsjenië, meldt de politie.