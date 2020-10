Trump en het coronavirus: van ‘een griepje’ naar ‘it’s bad, it’s bad’

3 maart 2020: toch niet zo ‘very well under control’

Donald Trump beschouwt het coronavirus in maart dit jaar nog als een varkentje dat hij en zijn regering wel even zullen wassen. Na de eerste besmetting in de Verenigde Staten (op 21 januari 2020) houdt Trump stug vol dat het virus ‘very well under control’ is. Hij vergelijkt het virus op een verkiezingsbijeenkomst in South Carolina met de normale griep. Corona zou in april wel weer zijn verdwenen door het warmere weer.



Kritiek van de Democraten op de aanpak van de Republikeinse regering noemt Trump ‘hun nieuwe hoax’. Ook zei de president tijdens een staatsbezoek in India dat ‘heel weinig’ mensen besmet waren en dat die ‘allemaal beter werden’.



Terwijl het virus in maart zijn opmars maakt in de VS, vrezen deskundigen dat de situatie toch niet zo ‘very well under control’ is als Trump steeds suggereert. Gevreesd wordt voor een epidemie die moeilijk in te dammen is.