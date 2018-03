Trump dreigt nu met importheffingen op Europese auto’s

Negen arrestaties in Ierland na plundering van supermarkt tijdens sneeuwstorm

14:27 Plunderaars hebben van de winterstorm Emma in Ierland gebruikgemaakt om in een supermarkt in te breken. Negen mensen werden vrijdagavond gearresteerd, aldus de politie. Het concern (Lidl) sprak in een standpunt over een 'zeer zwaar incident'. Omdat de winkel in het westen van Dublin gesloten was, raakten geen medewerkers gewond.