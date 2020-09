Trump dreigt geldkraan naar ‘wetteloze’ steden dicht te draaien

video/update Trump geeft tactiek bloot met controver­si­eel bezoek aan Kenosha: vol in de aanval

1 september Het geweld in de VS domineert inmiddels ook de verkiezingsstrijd. Beide kandidaten, Donald Trump en Joe Biden, wijten de ongeregeldheden aan de ander. Trump zocht vanavond de controverse in Kenosha, waar vorige week 2 doden vielen. Het bleef rustig, met veel kabaal vooraf.