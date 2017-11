Trump: Deal met Rusland over Syrië gaat veel levens redden

Trump herhaalde daarnaast nog eens dat Poetin hem had laten weten zich niet met de Amerikaanse presidentsverkiezingen te hebben bemoeid vorig jaar. De president noemde een goede relatie met Rusland belangrijk. ,,Het zou in feite geweldig zijn, want hij kan ons goed helpen met Noord-Korea. We hebben een groot probleem met Noord-Korea en China steunt ons hierin. Als Rusland ons ook nog eens zou steunen, dan kunnen we dat probleem nog sneller oplossen.''