Trump certificeert atoomakkoord met Iran niet opnieuw

Het afzien van certificering tekent een strengere opstelling van Amerika tegenover Iran. De stap van Trump werd al verwacht, hij heeft aan het Congres gevraagd om een aantal 'interventiepunten' vast te stellen. Daarop kunnen de Verenigde Staten zich dan baseren, mocht Iran bepaalde grenzen overschrijden.

De stap van vandaag betekent niet automatisch dat de VS zich terugtrekt uit de overeenkomst. Wanneer het Congres nu besluit dat er weer sancties worden opgelegd zouden deze het akkoord alsnog kunnen ondermijnen.

Overtreding

Trump zei in zijn toespraak dat de Iraniërs zich niet aan de voorwaarden hebben gehouden. Hij wees erop dat het land tot twee keer toe meer zogeheten zwaar water (dideuteriumoxide) op voorraad had dan in de overeenkomst is afgesproken. Die stof kan worden gebruikt bij de productie van plutonium.



Atoomwaakhond IAEA stelde die overtreding eerder dit jaar vast in een vertrouwelijk rapport. Iran verscheepte het overschot toen snel naar Oman om weer onder de afgesproken limiet te komen, aldus de IAEA.

'Zwakke inspecties'

De president stelde in zijn speech ook dat de deal de VS te weinig heeft opgeleverd. Tegenover 'zwakke inspecties' van Iraanse nucleaire installaties staat volgens Trump alleen een tijdelijke onderbreking van het Iraanse pad richting kernwapens. Meerdere restricties op de nucleaire activiteiten vervallen na vijftien jaar.

Een andere belangrijke stap is dat de machtige Iraanse Revolutionaire Garde, die een belangrijke deel van de Iraanse economie beheerst, onder sancties gaat vallen. Iran had gedreigd met een 'krachtige' reactie als Washington strafmaatregelen zou nemen tegen het Iraanse leger of de Garde. Daarnaast zei de Iraanse minister Mohammad Javad Zarif vorige maand dat 'als Washington besluit zich terug te trekken uit de deal' zijn land 'de mogelijkheid heeft dat ook te doen'.

Trump maakte in zijn toespraak duidelijk dat de leiding van Iran wat hem betreft nog steeds 'gevaarlijk en agressief' is en internationaal terrorisme steunt. Hij somde ook een aantal feiten uit het verleden op, inclusief de gijzeling in de Amerikaanse ambassade in Teheran in de jaren zeventig en tachtig. De wereld moet strenger tegen Iran optreden, aldus Trump. Hij noemde de atoomdeal eerder al eens 'de slechtste deal ooit'.