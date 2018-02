Trump blij met einde shutdown: Leger wordt nu sterker dan ooit

Helft van twee- tot ze­ven­tien­ja­ri­gen heeft te maken met geweld

15:01 Tot een miljard kinderen ter wereld ondervinden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of worden verwaarloosd. De helft van alle twee- tot zeventienjarigen heeft daarmee te maken, meldt de organisatie vandaag.