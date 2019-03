Zeker 25 doden na bomaanslag in Mogadishu

28 februari Door een bomaanslag in een drukke straat in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn vanavond zeker 25 mensen om het leven gekomen. Dat heeft een politiecommissaris bevestigd tegen persbureau DPA. Er zijn ook tal van gewonden gevallen. De klap was tot ver in de omtrek te horen en de schade is enorm.