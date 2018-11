Trump belooft ‘allesomvattend rapport’ over moord Khashoggi

Meester­dief over juwelen­roof Venetië: ‘Ze hadden hulp van binnenuit’

17 november Tot januari was de Italiaan Vincenzo Pipino de enige die er ooit in was geslaagd het Dogepaleis in Venetië te beroven. Begin dit jaar traden dieven in zijn voetsporen: ze gingen ervandoor met juwelen ter waarde van 2 miljoen euro afkomstig uit de kunstcollectie van een lid van de Koninklijke familie uit Qatar. Pipino – een zelfverklaarde Robin Hood – laat nu zijn licht schijnen over de zaak in de Britse krant The Guardian.