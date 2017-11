Trump begint marathontour door Azië

De Amerikaanse president Donald Trump is naar Azië vertrokken waar hij vanaf morgen vijf landen in twaalf dagen bezoekt.

Hij was al in Europa en het Midden Oosten, nu is Azië aan de beurt. Trump gaat naar Japan, Zuid-Korea, China, Vietnam en de Filipijnen. Het bezoek zal duidelijk maken wat de president precies wil met Azië.



Al in de eerste week van zijn presidentschap verscheurde hij het zogeheten Trans-Pacific Partnership. Trump beloofde met landen afzonderlijk afspraken te maken. Daarvan is nog weinig terechtgekomen.

Biefstuk

Morgen arriveert Trump in Japan, waar hij veel tijd zal doorbrengen met premier Shinzo Abe. De twee spelen onder meer een potje golf en eten samen biefstuk. Verder gaat Tump langs bij keizer Akihito en keizerin Michiko. Japan laat speciaal voor Trump zelfs Pikotaro aanrukken, een komiek die wereldwijd furore maakte met het nummer Pen Pineapple Apple Pen.

Trump heeft belangrijke onderwerpen te bespreken met de Japanners. De Amerikanen willen een oplossing vinden voor het handelstekort tussen Japan en de Verenigde Staten. Maar Trump en Abe praten vooral over Noord-Korea. De spanningen met dat land zijn vanwege de nucleaire proeven daar flink opgelopen.

Oorlogszuchtig

Ook in Zuid-Korea zijn de dreigingen vanuit het noorden het belangrijkste onderwerp. De regering in Seoul moest wennen aan de oorlogszuchtige taal die de Amerikaanse president sprak over Noord-Korea. Hij noemde dictator Kim Jong-un 'de kleine raketman' en beloofde hem 'vuur en woede' en 'de volledige vernietiging' van het land.



Zuid-Korea is een belangrijke bondgenoot van Trump in het conflict. Het land heeft het meest te duchten van de militaire activiteit vanuit Noord-Korea. Bovendien zijn grote hoeveelheden Amerikaanse militairen gelegerd in Zuid-Korea, waarmee de spanningen direct ook een Amerikaans probleem zijn.



Trump vindt dat vooral China meer moet doen om Kim in toom te houden. Hij wil dat het land stopt met de import van steenkool uit het buurland en met de inhuur van Noord-Koreaanse gastarbeiders.

Atoombommen

Maar China laat zich niet zomaar de les lezen door de Amerikanen. China steunt de sancties die de Veiligheidsraad heeft afgekondigd en zegt daarbovenop van alles te doen om te voorkomen dat Noord-Korea atoombommen ontwikkelt. Peking zit niet te wachten op een grotere Amerikaanse invloed op het Koreaanse schiereiland



De Chinezen zijn dan ook erg benieuwd hoe de ontmoeting tussen Trump en hun president Xi Jinping zal verlopen. Al blaakt Xi van het zelfvertrouwen. Economisch weet China zich bijvoorbeeld prima te redden. Niet de Verenigde Staten, maar China is nu de grootste economie ter wereld. Xi is een voorstander geworden van de globalisering en dat is lastig voor de Verenigde Staten. Lange tijd beschouwde de wereld de Amerikanen als de belangrijkste pleitbezorger voor vrije handel.



Na zijn bezoek aan China vertrekt Trump naar Vietnam voor de top van de leiders van APEC, een samenwerkingsverband tussen 21 landen rond de Stille Oceaan. Trump zegt dat hij daar ook wil spreken met de Russische president Vladimir Poetin.

Warme band

De president sluit zijn reis af in de Filipijnen, waar hij de top van Zuid-Oost Aziatische landen bezoekt. Ook ontmoet Trump de Filipijnse leider Rodrigo Duterte, met wie hij naar eigen zeggen 'een warme band' heeft. Duterte voert een keiharde drugsoorlog in zijn land, die al aan duizenden Filipino's het leven heeft gekost.



De laatste keer dat een Amerikaanse president zo'n lange reis maakte in Azië was in 1991. De toenmalige president George W. Bush was in Japan toen hij moest overgeven tijdens een staatsbanket en flauwviel.



Trump is nu nog in Hawaii, waar hij met zijn vrouw Melania het monument bezocht van de aanval op Pearl Harbor, een Amerikaanse legerbasis die in 1941 door Japanse vliegtuigen werd verwoest.

Reisschema president Trump

5 november: Aankomst Japan. Potje golven met premier Shinzo Abe en de profspeler Hideki Matsuyama in de Kasumigaseki Country Club. Een-op-een gesprekken met Abe.



7 november: Ontmoeting met Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en toespraak in parlement van Zuid-Korea.



8 november: Naar China voor een ontmoeting met president Xi Jinping



10 november: Reis naar Danang in Vietnam voor de top van de Asia-Pacific Economic Co-operation (Apec)



11 november: In Hanoi voor gesprekken met president Tran Dai Quang en andere Vietnamese leiders.



12 november: Aankomst in de Filipijnen voor een galadiner ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN)



13 november: Ontmoeting met de Filipijnse president Rodrigo Duterte.