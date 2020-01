Trump bedreigt Iran met 52 aanvallen: ‘Wij hebben voor twee biljoen aan gloednieuw materiaal’

,,Laat dit een waarschuwing zijn dat als Iran Amerikanen aanvalt, we 52 Iraanse locaties in het vizier hebben. Sommige daarvan zijn erg belangrijk voor Iran en de Iraanse cultuur. We zullen snel en hard toeslaan. De VS willen geen dreigementen meer", aldus Trump, die ook de hoogste baas is van het leger.



De president noemt Soleimani ‘hun terroristische leider’. ,,Hij had net een Amerikaan gedood en veel anderen verwond. Ook was hij bezig met het voorbereiden van een aanval op onze ambassade", zegt Trump op Twitter.



Trump koppelt het aantal locaties aan het aantal Amerikaanse gijzelaars (ook 52) die bijna 15 maanden door Iran werden vastgehouden nadat demonstranten in 1979 in Teheran de Amerikaanse ambassade hadden overmeesterd.



De democratische presidentskandidaat Joe Biden, die op dit moment campagne voert in Iowa, liet gisteren in een reactie weten dat hij zich afvroeg of Trump alleen handelde of met steun van zijn bondgenoten. ,,We hebben geen idee - ik heb geen idee - of hij een plan heeft”, vertelde de voormalige vice-president gisteravond aan verslaggevers. ,,Maar als hij zulke verklaringen aflegt, dan lijkt het mij dat hij op eigen kracht op een twitterstorm begint. Wat hij doet is ongelooflijk gevaarlijk en onverantwoordelijk.”