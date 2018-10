Trump: baby's niet langer automatisch Amerikaan

Volgens de president is er geen aanpassing van de grondwet nodig en kan het via een zogenoemde executive order worden geregeld, een standpunt dat ongetwijfeld juridisch zal worden aangevochten. ,,Mij is altijd verteld dat de grondwet daarvoor moet worden aangepast. Maar wat denk je? Dat is niet nodig'', zegt Trump in het interview. Hij geeft daarin verder geen details over wanneer hij de regel wil veranderen. ,,De zaak is in gang gezet. Het zal gebeuren.‘’



In het veertiende Amendement van de Amerikaanse grondwet staat dat alle personen die op Amerikaanse bodem of binnen de jurisdictie van het land worden geboren, gezien worden als burgers van de Verenigde Staten. Aanpassing van die regel past binnen Trumps harde beleid tegen immigratie. Dat beleid is mede inzet van de tussentijdse verkiezingen voor het Congres op 6 november. Het is nog maar de vraag of hij de regel echt kan veranderen langs deze weg.



Baby's die in Nederlander geboren worden, krijgen automatisch de Nederlandse nationaliteit als ten minste één ouder die heeft.