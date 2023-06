Trump aangeklaagd om opslag geheime documenten

UPDATEOud-president Donald Trump heeft op zijn socialemediasite Truth Social gemeld dat hij is aangeklaagd. Trump zei dat de aanklacht ,,schijnbaar” te maken heeft met de dozen vol geheime documenten die op zijn landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach in de staat Florida zijn gevonden.

,,De corrupte regering-Biden heeft mijn advocaten laten weten dat ik aangeklaagd ben, schijnbaar in dozen-hoax”, zo meldt Trump. De voormalige president zegt dat hij dinsdag voor een federale rechtbank in Miami moet verschijnen.

De aanklacht bevat volgens Amerikaanse media tenminste zeven punten. Het gaat om onder meer obstructie, samenzwering en valse verklaringen.

Op 8 augustus vorig jaar deden agenten van de FBI huiszoeking in de woning van Donald Trump in het Mar-a-Lago-resort in Palm Beach (Florida). Ze zochten daarbij naar geheime documenten die de voormalig president zou hebben meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis. Er werden 13.000 overheidsdocumenten in beslag genomen bij de inval. Ongeveer honderd ervan droegen het stempel geheim. Trump beweerde eerder dat hij die classificatie eraf heeft gehaald toen hij nog president was, maar daarvoor leverde hij geen bewijs.

In de Amerikaanse wet staat dat alle memo’s, aantekeningen, e-mails en andere geschreven communicatie van de president bewaard moeten blijven in de overheidsarchieven.

In februari vorig jaar haalde de Amerikaanse archiefdienst al 15 dozen uit Mar-a-Lago met documenten die daar niet thuishoorden. In de dozen zat ook geheime informatie over de nationale veiligheid, waarschuwden archivarissen justitie. Trump vertraagde maandenlang het teruggeven van de dozen en werkte pas mee toen het ministerie van Justitie met actie dreigde. De latere inval in de woning van Trump vond plaats omdat het vermoeden bestond dat de oud-president niet alle geheime documenten had teruggegeven.

Voor het eerst

Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een voormalige president te maken krijgt met een federale aanklacht. ,,Het plaatst de natie in een bijzondere positie door Trumps status als voormalig president, maar ook als koploper voor de Republikeinse presidentiële nominatie om het in 2024 op te nemen tegen Biden, wiens regering nu een veroordeling van zijn potentiële rivaal nastreeft”, aldus de krant The New York Times.

Tijdens een persconferentie donderdag in het Witte Huis wees president Joe Biden suggesties af dat een eventuele veroordeling van zijn voorganger en rivaal politiek gemotiveerd zou zijn en vertelde hij journalisten dat hij ,,eerlijk” was. ,,Je zult zien dat ik niet één keer het ministerie van Justitie heb gesuggereerd wat het wel en niet moest doen”, zei Biden.

Republikeinse voorzitter: donkere dag VS

De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy heeft donderdag op Twitter laten weten dat hij de aanklacht tegen voormalig president Donald Trump ,,een donkere dag” vindt voor de Verenigde Staten.

Verder schrijft McCarthy dat het ,,gewetenloos is voor een president om de topkandidaat van de oppositie aan te klagen. Joe Biden bewaarde tientallen jaren geheime documenten. Ik en elke Amerikaan die in de rechtsstaat gelooft, staan achter president Trump tegen dit ernstige onrecht”.

Zaak seksueel misbruik

Onlangs verloor Trump een civiele rechtszaak van schrijfster E. Jean Carroll. Toen stelde de jury vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Trump moet zo’n 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan Carroll. Een strafzaak tegen Trump rond betalingen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels gaat op 25 maart 2024 van start.