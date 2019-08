Trudeau op vingers getikt voor bemoeienis corruptiezaak, maar weigert excuses te maken

Trudeau zou geprobeerd hebben de beslissing van de federale aanklager om het bouwbedrijf SNV-Lavalin Group Inc te vervolgen voor corruptie ongedaan te maken en schond daarmee de ethische code. Het bedrijf zou voor de rechter moeten komen voor het betalen van ruim 30 miljoen euro aan steekpenningen in Libië, dat op dat moment onder controle van de dictator Muammar Gaddafi stond.



De premier was echter bang dat het bedrijf - als het gestraft zou worden - zou besluiten Canada te verlaten, waardoor er mogelijk zo’n 9000 werknemers op straat zouden kunnen belanden. Trudeau probeerde zijn minister van Justitie Jody Wilson-Raybould zo ver te krijgen de aanklager terug te fluiten. Die weigerde, maar werd vervolgens overgeplaatst naar een ander departement. Een maand later nam ze ontslag. Het leidde in februari tot een grote rel in het land, waarbij twee kabinetsleden moesten opstappen. Ook een belangrijke adviseur van Trudeau moest vertrekken.



Ondermijnen

Hoewel Trudeau altijd heeft gezegd zich aan de regels te hebben gehouden, denkt de toezichthouder daar heel anders over. ‘De premier heeft, rechtstreeks en via zijn medewerkers, geprobeerd invloed uit te oefenen op Wilson-Raybould’, schrijft Mario Dion in zijn rapport. ‘De bevoegdheid van de premier werd ingezet om de beslissing van de openbaar aanklager te omzeilen, te ondermijnen en uiteindelijk in diskrediet te brengen.’=



Trudeau, de eerste Canadese premier die de landelijke ethische codes heeft geschonden, zei vanmiddag in een persconferentie dat hij de uitkomsten van het onderzoek accepteert en verantwoordelijkheid neemt. Excuses wil hij echter niet maken. ,,Wat we deden was niet goed genoeg. Maar tegelijkertijd kan ik geen excuses maken voor het opkomen voor Canadese banen.’’

Pijnlijk

De kwestie is pijnlijk voor Trudeau, die juist aantrad met transparantie en eerlijkheid hoog in het vaandel. Dat het rapport precies uitkomt voor de verkiezingen in oktober, waarin hij graag herkozen wordt. De campagneperiode is net begonnen. Juridische gevolgen heeft het rapport niet.